Податківці знайшли цех, де виготовлялися підробні сигарети

На Хмельниччині податківці припинили роботу підпільного цеху з виробництва фальсифікованих тютюнових виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у Хмельницькій області, з’ясовано, що у цеху працював пристрій для наповнення сигаретних заготовок тютюном невідомого походження. Понад 15 тисяч таких заготовок податкові міліціонери вилучили.

Крім того, вилучено готовий до реалізації товар – більш як 120 тисяч пачок сигарет відомих брендів з підробними акцизними марками, а також близько 150 пляшок фальсифікованого коньяку „Закарпатський”.

Крім того, було затримано вантажний автомобіль, у якому у замаскованому відсіку виявлено 240 ящиків з фальсифікованими сигаретами. Вантажівка перевозила тютюнові вироби із підпільного цеху.

Проти підприємця, який орендував складське приміщення, міськвідділом міліції за результатами слідства порушено кримінальну справу.