Українські шахраї в Англії крутили схему з переплатою податків

Група нелегальних іммігрантів з України обманула британських податківців на 4,5 млн. фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на британську пресу, українські шахраї витрачали гроші британських платників податків на відпочинок на Карибських островах, дорогі автомобілі та дівчат за викликом. 11 затриманих визнали себе винними.

Податківцям знадобилося три роки, щоб викрити шахраїв, які подали 1600 заяв на повернення переплачених податків від імені вигаданих робітників-мігрантів.

Гроші від 1000 до 98000 фунтів поверталися на банківські інтернет-рахунки, відкриті за підробними документами.

Аби переконати податківців у тому, що заяви на повернення податків були справжніми, шахраї зареєстрували кілька неіснуючих будівельних компаній.

Речник британської податкової служби повідомив, що великі суми переказувалися також поплічникам злодіїв в Україні, пов`язаним з організованою злочинністю

На слуханні в суді повідомили, що організатора Володимира ПАНЧАКА заарештували у березні 2009 року, однак він керував злочинною групою із в`язниці, чекаючи суду.

Під час обшуків 15 липня минулого року поліція вилучила записники з іменами та 361 тис. фунтів.

В.ПАНЧАКА засудили до шести років одного місяця позбавлення волі. Засуджено ще 10 членів банди.

12-го члена групи Віталіуса КОСТРОМІНАСА оголосили у розшук. Він утік, вистрибнувши з четвертого поверха квартири у Брентфорді під час обшуку 15 липня минулого року.