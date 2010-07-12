Більше половини злочинів у Криму - крадіжки

У Криму в січні-червні 2010 року скоєно 14 тис. 520 злочинів, з них 8 тис. 35 становлять крадіжки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримської прокуратури.

«Як і загалом у країні, в автономії спостерігається зростання кількості злочинів. Основним чинником стали зміни законодавства щодо межі кримінальної відповідальності за крадіжку, яка становила 930 грн. Після змін вона знизилася до 60,5 грн., а з квітня становить 88,4 грн.», - йдеться в прес-релізі.

Через зміни в законодавстві в Криму різко збільшилася кількість порушених кримінальних справ за фактами скоєння крадіжок майна: з 2 тис. 449 до 8 тис. 35.

«А якщо не брати до уваги зростання кількості зареєстрованих крадіжок, виявиться, що інших видів злочинів скоєно в автономії на 13,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року», - заявила прокуратура.

За даними прес-служби, спостерігається значне зниження розбоїв (-22,3%) і пограбувань (-10,8%).

Менше в Криму цього року сталося дорожніх аварій із смертельними наслідками. Крім того, зменшилися кількість злочинів, пов`язаних із спричиненням тілесних ушкоджень.