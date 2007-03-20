Аваков покарав Добкіна за прогули

12:04, 20 березня 2007
Суспільство
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Голова облдержадміністрації підписав розпорядження

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН виведений зі складу колегії Харківської облдержадміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Про розпорядження офіційно було оголошено на засіданні колегії у понеділок, 19 березня.

Колегія є дорадчим постійно діючим органом при голові облдержадміністрації, членів якої, за згодою, призначає губернатор, пояснили в апараті ОДА.

Колегія розглядає на своїх засіданнях найважливіші питання соціально-економічного розвитку області, згідно з якими губернатор може видавати відповідні розпорядження.

Сьогодні до складу цього органу входять, зокрема, заступники голови ОДА, керівники силових структур, мери міст обласного підпорядкування, голови райдержадміністрацій, керівники профспілок, підприємств – всього 22 особи.

Як стало відомо УНІАН, причиною виведення М.ДОБКІНА зі складу колегії стала постійна неявка міського голови на її засідання.

 

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