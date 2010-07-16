СБУ знайшла на Київщині схованку зі снарядами, мінами і гранатами

На околиці міста Біла Церква Київської області співробітники СБУ виявили схованку із бойовими артилерійськими припасами часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі УСБУ у м. Києві, 29 одиниць боєприпасів - гарматні cнаряди, мінометні міни та гранати, які містили близько 30 кілограмів тротилу, були заховані в лісосмузі на узбіччі одеської траси.

У ході огляду місця знахідки правоохоронними органами виявлено сліди проведення розкопок так званими «чорними археологами». Як зазначили в УСБУ, зброя часів Другої світової війни, яку здобувають зловмисники під час незаконних розкопок на місцях боїв, може потрапити до рук злочинців і у подальшому бути використана для вчинення протиправних дій.

Які плани розробляли власники вилученого арсеналу - з`ясовуватимуть слідчі.

Небезпечні знахідки знешкодили сапери Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Служба безпеки України попереджає про недопустимість зберігання боєприпасів і нагадує, що чинним законодавством за таке правопорушення визначено кримінальну відповідальність за ст.ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 264 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу України, якими передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.