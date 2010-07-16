Попов грозиться звільнити головного фінансиста Києва за кредити під 40%

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ має намір звільнити начальника Головного фінансового управління Києва Віктора ПАДАЛКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні на засіданні колегії КМДА з питань підготовки господарства столиці до зими та нового опалювального сезону.

Зокрема, О.ПОПОВ сказав, що на сьогодні є питання щодо використання бюджетних коштів у столиці. «Якщо ми умудряємось брати кредити під 40% річних в розмірі 750 млн. грн., і тепер не знаємо навіть як їх обслуговувати, не тільки як віддавати, то це, мабуть, теж питання, яке приховується в середині менеджменту КМДА», - сказав О.ПОПОВ.

Після цього він відзначив важливість фінансування тих заходів, які передбачається здійснити в процесі підготовки Києва до зими.

О.ПОПОВ звернув увагу, що в залі, де проходить колегія, відсутній начальник Головного фінуправління КМДА. Він запитав представника цього управління, присутнього на засіданні, де зараз знаходиться В.ПАДАЛКА і яка причина його відсутності на колегії. Не отримавши інформації, О.ПОПОВ заявив: «Я в понеділок підпишу наказ про його звільнення”. “Ми обговорюємо таке вкрай важливе питання, де все залежить від грошей. Ні я, ні його безпосередній заступник не володіємо інформацією, де зараз начальник фінуправління», - підкреслив О.ПОПОВ.