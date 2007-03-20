ВР впорядковує комунальні пільги

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону України “Про упорядкування надання пільг з оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, комунальних послуг та придбання твердого побутового палива”, внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 245 із 250 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законопроектом передбачається, що особі та членам її сім’ї, які постійно проживають за місцем реєстрації у житловому приміщенні і мають право на знижку при розрахунках плати відповідно до законів України, будуть надаватися пільги з оплати послуг з: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; комунальних послуг; придбання твердого побутового палива.

Пільги з оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також пільги при розрахунках плати за надання послуг з опалення, надаються в межах норми, що становить 21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю. Винятки - сім’ї, що складаються лише з непрацездатних осіб, і на яких поширюється дія положень Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Пільги з оплати послуг з централізованого постачання холодної і гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, придбання твердого побутового палива, скрапленого газу, вивезення побутових відходів надаються в межах норм споживання, що встановлюються: органами місцевого самоврядування, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах норм споживання пільги з оплати послуг з централізованого постачання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів та Кабінетом міністрів України - в межах норм споживання пільги з оплати послуг з споживання природного і скрапленого газу, електричної енергії для побутових потреб та придбання твердого побутового палива.

Витрати, пов’язані з наданням пільг, здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.