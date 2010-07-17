В Азарова хочуть, щоб українці одного дня прокинулися в ОСББ

Держава буде стимулювати створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а із 2015 року збирається зробити їх обов`язковими.

Про це сказав в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 27 (807) від 17 липня - 6 серпня 2010 р.) міністр житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

«Будемо не тільки агітувати, а й стимулювати. У бюджеті на цей рік заклали 110 мільйонів гривень для підтримки ОСББ. Тим, хто вже ризикнув і взяв відповідальність за свій будинок на себе, дамо по 100-120 тис. грн. на капремонти», - повідомив міністр.

При цьому він підкреслив, що ОСББ будуть користуватися всією повнотою прав у галузі управління власністю.

«Створюючи управляючі компанії, ми жодним чином не обмежимо ініціативу самоорганізації. ОСББ зможе як співпрацювати із компанією, так і укладати прямі договори із постачальниками послуг. Тобто господарювати у себе в будинку на свій розсуд», - констатував Ю.ХІВРИЧ.

Він також заявив, що існують плани про надання ОСББ загальнообов`язкового статусу у 2015 році.

«До 2015 року будемо пояснювати і агітувати. Потім зробимо обов`язковою нормою. Як у Прибалтиці. Де мешканці вранці прокинулися вже в ОСББ», - заявив Ю.ХІВРИЧ.