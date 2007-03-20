Київська художниця вимагає від аеропорту Бориспіль та МАУ 100 тисяч

Молода київська художниця Галина ІНГУЛА вимагає від державного міжнародного аеропорту “Бориспіль” та авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” 100 тис. грн. компенсації (у рівних долях) за моральні страждання через запізнення з доставкою її картин.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив батько художниці, журналіст Валерій НЕЧИПОРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у листопаді минулого року Г.ІНГУЛА була запрошена до Парижу для демонстрації сімох авторських художніх робіт, але після прибуття до Франції виявилося, що три картини відсутні у багажу. Як повідомили в аеропорту Шарля де Голя, ці роботи не надійшли з України.

“Чотири дні у Парижі моя дочка і дружина добивались того, щоб картини знайшли, але їм сказали, що в Парижі їх нема. Тільки через 2 місяці вони знайшлися знову в “Борисполі”. Чому вони опинилися там? Нібито їх повернули з Парижу, хоча ми і наші знайомі з Парижа постійно просили “Міжнародні авіалінії України”, їх паризьке представництво, залишити картини в Парижі, щоб, якщо вони знайдуться, продемонструвати, вже без участі Галі, хоча б з запізненням...”, - зазначив батько художниці.

Водночас В.НЕЧИПОРЕНКО має підозру, що картини не були в Парижі. Таким чином, відзначив він, багаж було затримано майже на 2 місяці.

За словами самої потерпілої, показ картин у Франції було зірвано, оскільки роботи були підібрані таким чином, щоб показати їх всі - єдиною художньою композицією. Крім того, молода художниця зазнала стресу й страждань.

Як повідомив В.НЕЧИПОРЕНКО, сума позову в 100 тис. грн. виставлена для того, щоб привернути увагу. “Спеціально поставили таку велику суму, щоб привернути увагу суспільства...”, - сказав він. За його словами, від перевізника не надійшло навіть усного вибачення за інцидент.

Як відзначила на прес-конференції адвокат Наталія ЗАЄЦЬ, досі в Україні не було подібних судових справ проти повітряних перевізників. “Ми хочемо породити такий прецедент. Якщо більше буде людей звертатись до перевізників з такими вимогами, то, мабуть, скоріше в нашій країні буде якийсь порядок...”, - зазначила вона.

При цьому адвокат впевнена, що справу вдасться виграти в суді. “Є документ, де компанія говорить про факт затримки багажу..., хоча вони й не визнають своєї вини, а просто фіксують факт... Є листування з компанією. Ми вважаємо, що саме цими листами і підтверджується вина...”, - повідомила вона. За даними Н.ЗАЄЦЬ, в Міжнародній Конвенції про уніфікацію деяких правил щодо міжнародних повітряних перевезень зазначено, що у разі затримки багажу відповідальність несе перевізник. “Ми хотіли, щоб не просто так аеропорт “Бориспіль” і МАУ мали стосунок до перевезень, а все-таки, якщо вони беруть кошти за доставку багажу..., щоб вони її здійснювали якісно... і несли відповідальність за те, чим займаються”, - відзначила вона.