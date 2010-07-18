Кораблі, що беруть участь у "Сі Бриз", вранці вийшли в море з Одеси

Виходом сьогодні вранці з порту Одеси у Чорне море 15 кораблів і катерів розпочалася активна фаза українсько-американських навчань «Сі Бриз – 2010».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-центру навчань Володимир БОВА.

За його інформацією, у море вийшли, зокрема, сім кораблів та один катер Військово-морських сил України, три катери Державної прикордонної служби України, один корабель ВМС США, один корабель і два катери ВМС Туреччини.

Кораблі та катери, розподілені по тактичних групах, працюють у морі у визначених районах: корвет «Тернопіль» ВМС України із фрегатом «Тейлор» ВМС США та фрегатом «Явуз» ВМС Туреччини; великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» - із середнім десантним кораблем «Кіровоград»; морський тральщик «Черкаси» - з рейдовим тральщиком «Генічеськ»; корвет «Придніпров’я» - з ракетним катером «Калкан» ВМС Туреччини і двома катерами морської охорони Державної прикордонної служби України.

Крім того, для участі у роботі водолазної групи та медичного забезпечення навчань у море вийшов санітарний катер «Сокаль».

Також, за інформацією В.БОВИ, протягом першого дня активної фази навчань «Сі Бриз – 2010» у повітрі свої завдання при взаємодії з кораблями відпрацьовують два літака Бе-12, один літак Ан-26 і вертоліт Мі-14 морської авіації ВМС України. Вони здійснюють пошуково-рятувальне забезпечення навчань у морі, беруть участь у навчанні з протиповітряної оборони кораблів, пошуку, порятунку та евакуації постраждалих.

Як додав керівеник прес-центру, у береговій компоненті навчань «Сі Бриз – 2010», що діє на загальновійськовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області, триває командно-штабне комп’ютерне навчання з багатонаціональним штабом батальйону.

До складу об’єднаного батальйону морської піхоти, яким командує підполковник Андрій АНДРЄЙ (українські ВМС), окрім підрозділів морської піхоти ВМС України входить аеромобільна рота Сухопутних військ Збройних сил України, грузинський і молдавський піхотні взводи, які на період навчань діють у складі українських рот морської піхоти.

У багатонаціональному штабі батальйону морської піхоти працюють українські, американські, грузинські та молдавські офіцери.