З оздоровчого комплексу Міноборони госпіталізували 35 дітей

В Одеській області з оздоровчого комплексу „Ювілейний” госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією 38 осіб, з яких 35 дітей (1995-2000 років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, їх було госпіталізовано до лікарень м. Іллічівськ та м. Овідіополь впродовж 16-17 липня. Нині вони перебувають у стані середнього ступеня важкості.

За даними МНС, оздоровчий комплекс „Ювілейний” (с. Молодіжне Овідіопольського району) належить Міністерству оборони.

На сьогодні групою 27-го санітарно-епідеміологічного регіонального загону Міноборони в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Причина захворювання встановлюється.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС в Одеській області.