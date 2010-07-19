Російський олігарх звинуватив Christie's у торгівлі фальшивками

Російський олігарх, алюмінієвий магнат Віктор Вексельберг подав до суду на аукціонний дім Christie`s, звинувативши його в торгівлі підробленими картинами. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

За даними видання, Вексельберг подав позов до Christie`s до Високого суду Лондона, заявивши що полотно Бориса Кустодієва "Одаліска", куплене їм в 2005 році за 2,5 мільйона доларів, виявилося фальшивкою.

Компанія Aurora Fine Arts Investment (AFAI), яка належить Вексельбергу, вимагає від аукціонного дому повернути гроші і виплатити мільярдерові компенсацію. За даними компанії, картина належить пензлю невідомого художника, що спрацював під Кустодієва.

AFAI стверджує, що ще в 2006 році просила Christie`s відмінити операцію, але аукціонний будинок заявив, що повинен самостійно провести розслідування інциденту. У компанії Вексельберга заявили, що відіслали картину в аукціонний дім у 2009 році, але ніякої відповіді від Christie’s до цих пір не одержали.

Лента.ру