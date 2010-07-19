У Києві виявили групу лікарів, які свідомо «гробили» людей

Столичною міліцією в одному з лікарняних закладів Києва викрито групу розкрадачів дорогих лікарських препаратів, призначених для лікування пацієнтів, хворих на гепатит.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначили правоохоронці, в середньому місячне лікування хворого на гепатит, з урахуванням аналізів, коштує близько 20 тис. грн. Враховуючи суспільну небезпеку цього захворювання, у державі прийнята відповідна цільова програма, й лікування хворих фінансує держава.

Водночас до оперативників Управління боротьби з економічною злочинністю надійшла інформація, що безпосередньо у вірусному відділенні лікарняного закладу пацієнтам продають медикаменти для лікування гепатиту.

Щоб виявити шахрайську схему, знадобилося майже півроку. За цей час оперативники вивчили понад сто історій хвороб пацієнтів, які проходили курс лікування у 2007-2009 роках, та встановили 23 громадян, ошуканих лікарями.

Спритники діяли за кількома схемами. Зокрема, якщо пацієнт потрапляв на консультацію за підозрою на гепатит, йому аналізів ставився неіснуючий діагноз та призначалося лікування. У цьому випадку ліки списувалися, а потім продавалися іншим хворим за готівку.

В іншому випадку пацієнтів із справжнім діагнозом примушували купувати ліки власним коштом безпосередньо у відділенні або у визначених аптеках.

Наразі зафіксовано понад 40 таких комбінацій. Розмір завданих збитків становить понад 62 тис. грн., зазначили в ГУ МВС Києва.

Зважаючи на те, що за цей період у відділенні пройшли лікування понад 1200 пацієнтів з усіх регіонів країни, оперативки обґрунтовано вважають, що кількість потерпілих значно більша, так само як і сума збитків.

При цьому правоохоронці констатують, що вірусний гепатит є дуже небезпечним для здоров’я людини захворювання, і якщо хворого лікували неправильно, або не у повному обсязі, то хвороба прогресуватиме. Відтак встановити хід лікування наразі може лише лікарська експертна оцінка, і для цього міліція вилучила понад 1200 історій хвороб. Адже серед ошуканих пацієнтів цього відділення можуть бути й громадяни, яких лікували неправильно, і тепер їх життю загрожує смертельна небезпека, зазначається в повідомленні.

В ГУ МВС також наголосили, що дії лікарів підпадають під 191 статтю Кримінального кодексу України. Санкція тієї частини статті, за якою порушено кримінальну справу, передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком на 3 роки.

Також столична міліція звертається до громадян, які проходили лікування від вірусного гепатиту у столиці та купували ліки власним коштом, звертатися за телефонами 271-98-45, 271-95-89. Слідство гарантує нерозголошення лікарської таємниці та особистих даних громадян.