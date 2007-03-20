Ющенко переніс візит до Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА з пропозицією перенести планований візит до Росії з огляду на трагічні події у Кемеровській області та Краснодарському краї РФ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, візит Президента України до Москви було заплановано на завтра, 21 березня.

19 березня на шахті «Ульянівська» в Кемеровській області Росії внаслідок вибуху метану загинуло 105 осіб.

Сьогодні вночі у станиці Камишеватська в Краснодарському краї РФ внаслідок пожежі в притулку для старих людей загинуло 62 особи.