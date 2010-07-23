У Києві пройшов третій чемпіонат з рибної ловлі серед інвалідів

22 липня на Жуковому острові в Києві відбувся третій відкритий чемпіонат зі спортивної рибної ловлі серед людей з обмеженими фізичними можливостями «Острів надії».

Як повідомили УНІАН організатори заходу - активісти Всеукраїнської організації «Союз організацій інвалідів України» - метою чемпіонату, що проводився також за сприянням Федерації риболовного спорту України, є повернення людей, які з різних причин втратили певні фізичні можливості, до повноцінного життя, їх фізична реабілітація і психологічна адаптація, а також популяризація спортивної риболовлі як здорового способу життя і гармонійного розвитку людини.

Головним завданням змагань також визначено привернути увагу суспільства до проблем реабілітації інвалідів в Україні.

За результатами змагань переможці отримали призи від небайдужих до проблем інвалідів меценатів.

Як повідомляв УНІАН, ВО «Союз організацій інвалідів України» упродовж останніх 10 років займалася землевідведенням землі на Жуковому острові для створення та облаштування пляжно-відпочивального комплексу, пристосованого для людей з вадами опорно-рухового апарату. У розумінні організаторів це мало б бути місце загального користування – територія з відкритим доступом для цієї категорії людей.

Кілька років тому активісти пройшли всі необхідні погодження. В такий спосіб зазначена земельна ділянка вже була внесена до Земельного кадастру і закріплена за інвалідами. Залишалося лише зробити проект землевідведення і винести для затвердження на сесію Київради. Проте, як заявляють в громадській організації інвалідів, «у 2007 році колишній начальник Головного управління земельних ресурсів м. Києва своїм одноосібним рішенням вилучив цю земельну ділянку з кадастру». У письмовому поясненні було вказано, що організація інвалідів була внесена туди «помилково».

Незважаючи на це, Всеукраїнська організація „Союз організацій інвалідів України” наголошує, що не відмовилася від своєї ініціативи і намірів створити пляжно-відпочивальний комплекс, пристосований для людей з вадами опорно-рухового апарату.