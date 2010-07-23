У вантажівці з Туреччини виявлено 3 мільйони фальшивих акцизних марок
Повідомляє податкова міліція Криму
Десять мішків з трьома мільйонами марок акцизного збору з ознаками підробки знайшли співробітники митниці, податкової міліції, СБУ й Держприкордонслужби під час огляду автомобіля, що прибув на поромі в Євпаторію з Туреччини.
Про це УНІАН повідомили в прес-групі управління податкової міліції Криму.
Вантажівкою керувала 30-річна молдаванка. Маршрут проходив через Україну до Молдови.
Згідно з документами, машина перевозила тканини, відправником вантажу вказувалася турецька фірма.
Співробітники СБУ, митниці й прикордонної служби під час огляду автомобіля замість заявленого вантажу виявили мішки з акцизними марками.
«У разі їх використання тіньовими алкогольними ділками бюджет не дорахувався б сплати багатьох мільйонів гривень акцизного збору», - заявили в податковій.
Порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії.