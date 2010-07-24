Погода на неділю

Завтра у західних областях України очікуються дощі з грозами, місцями сильні дощі, у Карпатах дуже сильні дощі, температура вночі 13-18°, вдень 21-26°, у Карпатах 15-20°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території мінлива хмарність, переважно без опадів, лише вдень у Криму, Приазов`ї та східній частині України місцями короткочасні грозові дощі. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°, на півночі Лівобережжя до 35°.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями град і шквали 15-20 м/с, на заході в окремих пунктах 25-28 м/с.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 19-21°, вдень близько 30°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 26-27°, у Дніпрі біля Києва 28°.