Аналіз чаю замість аналізу сечі коштує нітрохи не дешевше

Журналісти, що вирішили перевірити якість медобслуговування в китайському місті Ханчьжоу, були вражені результатами експерименту, оскільки більшість клінік поставили діагноз за фальшивим аналізом сечі, виготовленим із звичайного чаю.

Шість з десятьох лікарень, куди звернулися журналісти, виявили в «аналізах» інфекцію, причому п`ятьох з них порадили лікування, вартість якого досягала 50 доларів США – чималої суми за китайськими мірками.

Чотири з шістьох викритих в обмані клінік мали статус державних медустанов.

Провал реформи державної системи охорони здоров`я і надзвичайно висока вартість медичних послуг тягнуть дедалі більшу соціальну напруженість у Китаї, зазначає в зв`язку з цим Reuters. Останнім часом державні ЗМІ повідомили про кілька випадків самогубства пацієнтів, що виявилися не в змозі сплатити медичну допомогу.

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