Водії-далекобійники погрожують перекрити фурами під`їзд до ЗАЗу

У Запоріжжі водії-далекобійники, які привезли на ЗАТ "ЗАЗ" комплектуючі з Волзького автозаводу, погрожують перекрити під`їзди до Запорізького автомобілебудівного заводу в зв`язку з відмовою підприємства приймати доставлену ними продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це водії 37 машин, які стоять на Набережній під стінами ЗАЗу, заявили напередодні на імпровізованому мітингу.

Приводом для акції протесту, за словами самих водіїв, стало те, що запорізьке підприємство більше тижня відмовляється приймати доставлений ними грузнув - комплектуючі виробництва ВАТ "АвтоВАЗ".

"Навколо заводу перекриватимемо так, щоб навіть керівництво не могло заїхати на завод. Будемо свого добиватися, адже ми тут голодні сидимо і вдома сім`ї годувати нічим", - заявив в ефірі запорізької ТРК "Алекс" водій Анатолій МАХНУЛЯК, зазначивши, що ЗАТ "ЗАЗ" не тільки не оплачує їм простій, а й не забезпечує елементарних умов перебування: водії живуть у кабінах своїх автомобілів, не мають ні туалету, ні гарячої їжі.

У прес-службі ЗАТ "ЗАЗ" ситуацію, що склалася з прийомом Запорізьким підприємством російських комплектуючих, підтвердили, проте відзначили, що провини ЗАЗу в тому, що відбувається, немає.

"Запорізький автомобілебудівний завод працює на повну потужність, що припускає постачання комплектуючих точно вчасно, але в даному випадку ВАЗ чомусь провів постачання своїх комплектуючих передчасно - до нас прибуло квітневе постачання", - розповіла керівник прес-служби Олена ЖУРАВЛЬОВА, зазначивши, що після заяви водіїв про перекриття під`їздів до підприємства було прийняте рішення про "виведення людей у нічну зміну для прийому доставлених комплектуючих".

"Прийом тривав усю ніч і триває й зараз", - розповіла керівник прес-служби, проте назвати точну дату завершення ЗАТ "ЗАЗ" прийому всіх доставлених з Росії комплектуючих не змогла.