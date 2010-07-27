Зливи спричинили серйозні повені в Болгарії

Зливи спричинили серйозні повені в центральних регіонах Болгарії. Надзвичайне становище оголошене в місті, де вода залила промислову зону, лікарню, дитячі сади і більше 500 будинків, а також в кількох населених пунктах, розташованих у районі міста Пазарджик, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У Пловдиві з водою не справляється зливова каналізація, тут залиті вулиці і підвали будинків. Рятувальники і пожежники відкачують воду і споруджують тимчасові захисні греблі.

У різних районах країни відбулися обвали, багато доріг розмиті. Через зливи зафіксовані десятки ДТП, є загиблі. За даними метеорологів, інтенсивні дощі в найближчу добу триватимуть, в окремих регіонах рівень опадів перевищить 240 літрів на квадратний метр площі.