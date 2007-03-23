Прем`єр-міністр України Віктор Янукович розуміє занепокоєння Президента Віктора Ющенка поведінкою його політичних союзників.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Президента не може не хвилювати ситуація всередині його політичної сили або тих політичних сил, які його свого часу підтримували. Я пройшов цей етап в 2005 році після президентських виборів», - сказав В.Янукович.

На його думку, найстрашнішою для політика може бути самотність. «Коли розбігаються ті люди, які пристосовуються. Зазвичай таке мігруюче політичне середовище – це явище в будь-якій політиці, в будь-якій країні спостерігається. І сьогодні із зміненими повноваженнями Президента, ті люди, які були навколо і пристосовувалися, вони трішки змінили ставлення. Це неприємно відчувати, і я через це пройшов», - пояснив він.

В.Януковмч також зазначив, що правляча коаліція готова співробітничати з Президентом. «Ми готові бути разом з Президентом, тією надійною політичною силою, яка визначилася що і як робити. У нас сьогодні є конкретна програма», - додав голова Кабміну.

За його словами, коаліція простягнула руку Президентові ще в березні 2006 року, відразу після парламентських виборів. «На жаль, ця рука повисла. І коли Віктор Андрійович каже, що він подає руку щодня, ми поки що не одержали відповідь на те питання, яке ми поставили в березні 2006 року, – йдемо ми разом чи ні? І ось ця невизначеність викликає сьогодні роздратованість і в суспільстві, і, звісно ж, Президентові потрібно швидше визначаться: куди йти і з ким» - резюмував В.Янукович.