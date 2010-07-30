У РПЦ сподіваються, що Україна з часом звикне до візитів Кирила

Візити предстоятеля Російської православної церкви, патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА до України матимуть регулярний характер.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова синодного Відділу зовнішніх церковних зв`язків Російської православної церкви митрополит Волоколамський ІЛАРІОН на прес-конференції в Москві.

«Щодо регулярності візитів патріарха – думаю, що щороку святійший патріарх приїжджатиме до України на кілька днів у липні з тим, щоб бути присутнім в Києві у День пам`яті Святого рівноапостольного князя Володимира і щоб при цьому відвідувати дві чи три єпархії», - сказав ІЛАРІОН.

Він нагадав, що цього року КИРИЛ відвідав Дніпропетровську і Одеську єпархії, а наступного року відвідає інші єпархії.

Крім того, за його словами, патріарх Московський відвідуватиме Україну у зв`язку з тими чи іншими подіями. Зокрема, голова синодного Відділу зовнішніх церковних зв`язків РПЦ припустив, що найближчим приводом для візиту КИРИЛА буде 75-річчя предстоятеля Української православної церкви блаженнійшого митрополита Київського і всієї Україна ВОЛОДИМИРА, яке відзначатиметься 23 листопада.

«Важливою і трагічною подією в історії будуть 25-ті роковини Чорнобильської катастрофи у квітні 2011 року. Думаю, святійший патріарх також висловить бажання поїхати до України у зв`язку з цією датою», - сказав митрополит.

ІЛАРІОН нагадав, що цього тижня закінчився третій візит глави РПЦ до України, і висловив сподівання, що його візити перестануть бути екстраординарними подіями.

«Вони (візити) завжди привертатимуть увагу людей, преси, однак не повинно бути жодного хворого ажіотажу навколо цих візитів», - сказав ІЛАРІОН.

Він додав, що однієї з головних тем візиту КИРИЛА до України було подолання розколу між православними церквами, який існує більш як 20 років.

«Це незагоєна рана на тілі українського православ`я», - сказав ІЛАРІОН.

Як повідомляв УНІАН, патріарх КИРИЛ відвідував Україну з 20 по 28 липня. Він побував в Одесі, Криму, Дніпропетровську і Києві.