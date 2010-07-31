В’єтнамки небезпечніші за найвищу шпильку

Дівчата, які вибирають взуття без підбора, ризикують потрапити до лікарні, запевняє Утро.ру з посиланням на британських ортопедів. Пляжні ляпанці набагато небезпечніші, ніж 11-сантиметрова шпилька. Прикріплені до стопи ремінцем, протягнутим крізь пальці, вони можуть не тільки викликати болі, а й травмувати м`язи і пальці ніг.

Здається, що в пляжному взутті можна йти набагато швидше. Але це ілюзія. Небезпека сланців у тому, що вони посилюють тиск на зовнішній бік стопи, а не на п`яту. Ноги під час кроків напружені, і в результаті можуть з`явитися болі в гомілці, литках і сухожиллях.

Щороку до лікарень Великобританії звертаються близько 200 тисяч пацієнтів, які постраждали від любові до простого взуттячка. Західні ЗМІ зазначають, що британська асоціація охорони здоров`я в рік витрачає на лікування цієї проблеми близько ?48 мільйонів.

Два роки тому таке саме питання поставили науковці з Університета Обурна (Auburn University, США, штат Алабама) і, щоб відповісти на нього, зняли на відео пересування 39 добровольців обох статей, взутих у ці самі шльопки-в`єтнамки.

"Якщо ви ніяк не можете відмовитися від сланців, - кажуть ортопеди, - те вибирайте такі моделі, які не натиратимуть вам ноги. Бажано, з натуральної шкіри. Пляжне взуття не можна надягати, якщо ви збираєтеся довго гуляти або займатися спортом".

Є, щоправда, говорять дослідники, альтернатива - шльопки, доповнені лямкою на п`ятці. Вона позбавляє від розтягування зв`язок на підошві. Але з лямкою - це вже не шльопки. Просто відкрите взуття.