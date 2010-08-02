Синоптики попереджають українців про дуже сильну спеку

3-6 серпня в Україні, крім західних областей, сильна спека 35-39°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в степовій частині Криму 40-42°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Впродовж 3-4 серпня очікується висока (4 класу) та надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека; 5-6 серпня переважно надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.