Сьогодні православні відзначають день Іллі

Сьогодні Православна церква святкує пам`ять святого пророка Іллі, одного з найшанобливіших святих Старого Завіту. Іллін день — останнє літнє свято.

За переказами, пророка Іллю за святе життя було взято живим на Небо, і він з`явиться знову. Він буде передвісником другого пришестя Христа і під час проповіді прийме тілесну смерть.

Згідно з церковними переказами, святий Ілля народився за 900 років до народження Ісуса в місті Фесві в Палестині. З юних років він поселився в пустелі і жив у суворому посту і молитві. Він володів пророчим даром і не побоявся викрити ізраїльського царя Ахава, який закликав поклонятися язичницьким ідолам. Ілля передрік Ахаві, що якщо він і його народ не звернуться до істинного Бога, то його царство спіткає голод.

Пророк поселився біля струмка, де, за переказами, ворони приносили йому хліб і м`ясо. Через рік, коли струмок висох, Ілля перебрався до міста Сарепти, де оселився в однієї вдови. Коли у жінки помер син, Ілля тричі помолився, і хлопчик ожив. Так святий пророк першим здійснив диво воскресіння, передуючи майбутньому Воскресінню Христа.

Коли Ілля повернувся до Ізраїльського царства, він сказав всьому народу, що всі лиха ізраїльтян відбуваються тому, що вони забули істинного Бога і стали поклонятися ідолу Ваалу. Щоб довести помилку ізраїльтян, Ілля запропонував зробити двох жертовників - один Ваалу (сонцю), а інший - Богові, і сказав: "Принесемо жертви, і якщо вогонь з неба зійде на жертовник Ваала, значить, він істинний Бог, а якщо ні, то ідол". Жерці цілий день просили вогню на свій жертовник, але, відповіді не було. Коли помолився Ілля - з неба зійшов вогонь! Тоді люди вигукнули: «Господь є істинний Бог, і немає іншого Бога, крім Нього!». Після цього пророк Ілля зійшов на вершину гори, і за його молитвами пішов сильний дощ.

Православна церква завжди особливо почитала пророка Іллю - перші храми, які ставилися, були на честь саме цього святого.

У народі пророк Ілля вважається небесним покровителем і захисником землеробства, який відає силами природи - дощами, грозами, від яких залежить урожай хлібів і городніх культур. Вважалося, що з приходом свята Іллін день пора починати жнива хлібів і закінчувати сінокіс. На Іллін день селяни пекли з нового борошна хліб.

Іллін день – початок полювання, оскільки з цього дня в лісах відкривалися звірині, зокрема – вовчі, нори.

Святий пророк Ілля є небесним покровителем російських десантних військ, чиє свято традиційно відзначається 2 серпня.

З Ілліна дня встановлюється помірне тепло. Світловий день йде на спад, а ніч - на збільшення: "Ілля пророк дві години світлого часу забрав", "З Ілліна дня ніч довга, а вода холодна". Після Ілліна дня перестають купатися: "Ілля воду остудив".