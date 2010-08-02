На Дніпропетровщині пожежа пошкодила 100 га лісу

15:39, 02 серпня 2010
Суспільство
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Вогонь локалізували

У Дніпропетровській області на території Новомосковського військового лісгоспу верховою пожежею, яка сталася 1 серпня, пошкоджено 100 га лісу.

Про це УНІАН повідомили в обласному Управлінні лісового та мисливського господарства.

Із вказаної площі також 40 га було охоплено низовою пожежею.

Завдяки спільним зусиллям лісників та співробітників Управління МНС пожежу було локалізовано.

Наразі у всіх 8 лісгоспах та заповідниках Дніпропетровщини встановлено цілодобове чергування бригад, до складу яких входять співробітники лісової охорони, МВС та МНС.

Всього на території Дніпропетровської області близько 200 тис. га лісу. В 2009 році під час пожеж вигоріло 170 га лісу.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС, вчорашня пожежа на території ДП „Новомосковське військове лісництво” пошкодила близько 20 гектарів хвойного лісу.

 

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