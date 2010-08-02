У Києві в липні продали 979 квартир

У Києві в липні цього року було продано 768 квартир на вторинному ринку і 211- в недобудованих будинках.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири (47% угод), 41% угод припадає на двокімнатні квартири і 12% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (72%) припадає на квартири до 100 тис. дол., 19% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 9% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 тис. 369 дол./кв. м на вторинному ринку (1 тис. 214 дол./кв. м на первинному ринку). Найдорожчим у липні був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 тис. 855 дол./кв. м на вторинному ринку (2 тис. 397 дол./кв. м на первинному ринку).

Як повідомляв УНІАН, за підсумками червня 2010 року на вторинному ринку житла Києва було продано 935 квартир, на первинному ринку 270 квартир. За перше півріччя цього року в столиці продано більше 6 тис. квартир, з яких 1 тис. 74 квартири - на первинному ринку і 4 тис. 930 квартир – на вторинному.

У 2009 році на вторинному ринку житла Києва було продано 6,6 тис. квартир, на первинному ринку - 1,4 тис.