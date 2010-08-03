Грузинський суд звільнив під заставу 11 українських моряків

Міський суд Поті звільнив під грошову заставу 11 членів екіпажу – громадян України, які були затримані грузинською владою за перебування на території Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, минулого тижня консул України в Батумі зустрівся з українськими моряками з судна «Аккорд», яке перебуває в акваторії військово-морської бази порту Поті.

11 членів екіпажу – громадян України перебувають на борту судна. Обмежень щодо їх сходження на берег та перебування в м. Поті немає. Екіпаж забезпечений питною водою та продуктами харчування, наголошують в МЗС. також, за даними українського зовнішньополітичного відомства, на теплоході перебуває представник судновласника.

Також наразі вирішується питання щодо доцільності подальшого перебування членів екіпажу на «Аккорді».

«МЗС України вживає заходів дипломатичного характеру для врегулювання ситуації», - підкреслив О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомлялось, 28 липня співробітники департаменту берегової охорони прикордонної поліції МВС Грузії затримали українське судно «Акорд». Підставою для затримання став захід судна у територіальні води Абхазії без відома Грузії. На борту корабля перебувають 11 громадян України.