Від того, що до Мінекономіки прийшов Кінах, ”ні холодно, ні жарко”

Анатолій КІНАХ прийшов на посаду міністра у Міністерство економіки, у якого на сьогодні немає ряду ключових функцій. Про це кореспонденту УНІАН заявив народний депутат України Сергій ТЕРЬОХІН.

При цьому С.ТЕРЬОХІН зазначив, ще тоді, коли він обіймав посаду міністра економіки, функції цього міністерства вже були “обрізані” максимально і передані або Мінфіну, наприклад, при підготовці бюджетування державних цільових програм, або митниці щодо митної політики. “Вже ця каденція парламенту забрала функції нагляду за державними закупівлями”, - сказав С.ТЕРЬОХІН. “Тобто, що залишилось, чим займається зараз ця установа - я не знаю”, - додав він.

Депутат вважає за доцільне або підносити роль Мінекономіки, або “злити” Мінекономіки з Мінфіном. “Якщо підносити, то треба, принаймні, віддавати все прогнозування державних програм розвитку Міністерству економіки назад, з галузевих міністерств, Міністерства фінансів”, - сказав С.ТЕРЬОХІН. Водночас він зазначив, що на сьогодні Мінфін не віддасть цих функцій.

За словами С.ТЕРЬОХІНА, від того, що до Мінекономіки прийшов А.КІНАХ, “ні холодно, ні жарко”. “Людина не пов’язується зі словом “реформи”. Ну, хай вона там буде, в тому Міністерстві економіки”, - додав він.

С.ТЕРЬОХІН був міністром економіки України з лютого по вересень 2005 року.