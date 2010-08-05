Вперше в Україні відзначатиметься Міжнародний день лівші.

13 серпня 2010 року у дельфінарії "Немо" (пр. Глушкова, 9) за підтримки Міністерства освіти і науки України відбудеться святкування Міжнародного дня лівші - "Свято маленьких ліворучок". Мета цього заходу - привернути увагу суспільства до людей, а особливо дітей, які користуються переважно лівою рукою. Організатори свята: магазин товарів для лівшів "Мир левши" та дельфінарій "Немо". У програмі свята: шоу з морськими тваринами, вікторина, конкурс дитячого малюнку, захоплюючі ігри та розваги. Головною метою святкування є створення невимушеної, веселої атмосфери серед майбутніх геніїв, надання їм можливості творчого вираження. Також на святі буде представлено спеціальну літературу з виховання і навчання ліворуких дітей та засоби для малювання і письма лівою рукою. Підробиці на сайті livo.org.ua та за номером (044) 361-7-361