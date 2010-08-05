У Макіївці 248 гірників близько 5 годин просиділи у знеструмленій шахті

У Макіївці Донецької області через аварію на підстанції 248 гірників вугільного підприємства ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля») близько 5 годин перебували під землею у повністю знеструмленій шахті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Макіївському теркомі Миколу ГРИНЬКА.

За його словами, вчора на шахті ім. Бажанова о 14.15 сталося загальношахтне відключення електроенергії - зупинилися всі механізми: припинили роботу два вентилятори головного провітрювання виробок, насоси водовідливу, підйомні механізми тощо.

Як сказав М.ГРИНЬКО, лише після перемикання підстанції шахти на аварійну лінію вдалося о 18.20 відновити роботу підйому і о 19.40 всіх гірників було вивезено на поверхню, ніхто не постраждав.

Він уточнив, що потужності аварійної лінії вистачило лише на роботу спуску-підйому, включення вентилятора і насосів.

Видобуток вугілля на підприємстві зараз зупинено, і лише після відновлення подачі електроенергії і повного розгазування гірських виробок шахта ім. Бажанова зможе увійти до звичайного ритму роботи, говориться в повідомленні.