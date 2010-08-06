За допущену пожежу заарештований директор військового лісгоспу

Прокуратурою Дніпропетровської області в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України, сьогодні затримано директора ДП «Новомосковський військовий лісгосп».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Директора лісгоспу обвинувачено у тому, що протягом 2010 року він не вжив відповідних заходів, спрямованих на утримання лісових насаджень. В результаті на території лісгоспу у Новомосковському районі області виникла пожежа, яка знищила лісові насадження на території понад 350 га, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави у вигляді знищення лісу першої категорії.

5 серпня прокурором Дніпропетровської області проти нього порушено кримінальну справу за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене Кримінальним кодексом України за скоєний злочин, – позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Слідство у кримінальній справі триває.

Разом із тим, директор ДП «Новомосковський військовий лісгосп» Анатолій МІЦКАН повідомив УНІАН, що сьогодні вдень проінформував Секретаріат Кабінету міністрів України про те, що пожежею в Новомоськовськом військовому лісгоспі пошкоджено більш як 1300 га лісового масиву. З них 250 га знищено верховою пожежею, 1050 га – збіглою низовою і стійко-низовою пожежею.

Водночас сьогодні на спільному засіданні штабу і комісії з техногенної та екологічної безпеки Дніпропетровської області в.о. глави МНС Михайло БОЛОТСЬКИХ повідомив, що в Новомоськовськом військовому лісгоспі, за попередніми даними, знищено лише 400 га.

А.МІЦКАН також неодноразово заявляв про те, що поточного року було повністю відсутнє державне фінансування на роботи з протипожежної безпеки.