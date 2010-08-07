У високогірному районі Індії селеві потоки заблокували 5 тисяч туристів

В індійському штаті Джамму і Кашмір через негоду заблоковано близько 5 тисяч туристів, серед яких є іноземці, але загиблих і постраждалих серед них немає, передає РІА «Новости».

Сильна мусонна злива обрушилася в ніч на п`ятницю на адміністративний центр округу Ладакх місто Лех і прилеглі райони, ставши причиною масового сходження селевих потоків. Місто практично затоплене водою і гряззю. У Леху пошкоджено комунікації та зв`язок, серйозно постраждало багато будівель, зокрема місцеві навчальні заклади, люди не можуть вибратися із зони затоплення.

Через стихійне лихо не працює місцевий аеропорт. Потоки води і грязі перерізали багато доріг.

Жертвами стихії за останні два дні стали 115 чоловік.

"Серед загиблих від негоди немає туристів. Всі іноземці перебувають у безпеці в готелях. Багато доріг у штаті закрито через обвали, але після розчищення люди зможуть повернутися на рівнину", - сказав черговий з НС у штаті.

Лех - високогірний район, розташований на півночі штату Джамму і Кашмір. Цей регіон щорічно відвідують десятки тисяч туристів, які приїжджають подивитися на старовинні монастирі буддистів і насолодитися суворою гімалайською природою.