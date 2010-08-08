Затримано продавців амфетаміну в нічних клубах

Співробітники відділу боротьби з обігом наркотиків обласного управління міліції та УСБУ викрили злочинну групу, до складу якої входили троє безробітних жителів міста Чернівці та Чернівецької області, які впродовж квітня-серпня продавали у розважальних закладах Буковини психотропні речовини.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Чернівецькій області, під час проведення особистого огляду затриманих членів групи, двоє з яких 22-річні та один 20-річний, огляду автомобіля та обшуків помешкань вилучено 200 грам амфетаміну, розфасованого у 97 поліетиленових пакетиків, 22 пігулки «екстазі», 1 марку ЛСД і 3,5 тис. грн. (На чорному ринку вартість одного грама амфетаміну коштує 250 грн., 1 таблетка «екстазі» - від 50 до 100 грн., ЛСД – близько 100 грн.).

Всього правоохоронці зафіксували 9 епізодів злочинної діяльності членів вказаної групи.

Проти затриманих порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В одного із членів групи вилучено легковий автомобіль «Опель», який використовувався для перевезення і розповсюдження наркотиків. Двох членів злочинного угрупування заарештовано, вони утримуються в ізоляторі тимчасового тримання.