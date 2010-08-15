13-річний хлопчик потрапив до лікарні з діагнозом «алкогольна кома»

До Буринської районної лікарні, що на Сумщині, був доставлений 13-річний хлопчик з діагнозом «алкогольна кома».

Як передає кореспондент УНІАН, за даними сектору зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Сумській області, перебуваючи на шкільних канікулах у бабусі, дитина сама пішла купатися. Прийшовши на ставок, школяр побачив незнайому компанію, з якою познайомився. Нові «друзі» запропонували випити «за знайомство» горілки.

Після вживання 200 грамів спиртного хлопчик втратив свідомість. Налякані «друзі» одразу зателефонували до «швидкої». Медики одразу направили хлопчика у реанімаційне відділення.

Саме з медичного закладу про подію повідомили і працівників Буринського райвідділу міліції. А потім цю інформацію передали співробітникам відділу кримінальної міліції у справах дітей. З’ясувавши усі обставини події, міліціонери викликали батьків неповнолітнього.

Наразі стан здоров’я хлопчика задовільний. Після усіх необхідних процедур він прийшов до тями.

Стосовно батьків складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «невиконання батьківських обов’язків по догляду за дитиною».