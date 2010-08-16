За фактом пожежі на складах Ельдорадо і Фокстроту порушили справу

Слідчі Святошинського райуправління столичної міліції порушили кримінальну справу за фактом вчорашньої пожежі на складах побутової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

«Справу вже порушено сьогодні, і в провадженні вона буде, скоріш за все, у Слідчому управлінні м. Києва – ми із Святошинського райвідділу заберемо її туди», - сказав він.

За словами В.ФАРИННИКА, говорити про причини пожежі зарано, вже є різні версії, зокрема, навмисний підпал, порушення техніки безпеки, природні фактори, недбалість персоналу. «Говорити, що якась переважає, поки підстав немає», - зазначив В.ФАРИННИК.

Він повідомив, що справу порушено за ч. 2 ст. 270 (порушення правил протипожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

«Фактично самою кваліфікацією ми визначаємо, що ми розслідуємо. 270-ту статтю я ставлю головною причиною», - сказав він, зауваживши, що порушувати справу про навмисний підпал сьогодні немає причин, але якщо у ході слідства з’являться докази, то така справа буде порушена.

За словами В.ФАРИННИКА, загальна площа складів становить 37 тис. кв. метрів. Цю територію, як з’ясовано, орендують три фірми – «Ельдорадо» (15 тис. кв. метрів), «Фокстрот» (8 тис. кв. м.) і «Юг-контракт» (3,5 тис. кв. м.).

Як зазначив В.ФАРИННИК, майже вся територія вигоріла. Поки що слідчі та експерти не можуть приступити до огляду місця події, оскільки там ще працюють підрозділи МНС.

На думку В.ФАРИННИКА, слідчі групи зайдуть на територію складів, скоріш за все, завтра, «коли МНС нам дозволить».

Як зауважив заступник міністра, зараз слідчі збирають документацію, яка стосується безпосередньо території складів, їхніх технічних комунікацій для того, щоб у подальшому розбити всю площу на сектори для її прискіпливого огляду.

«Також, крім причин пожежі, треба буде визначити, що саме зберігалося на складах, якою є сума збитків, знати яку зацікавлені як власники майна, яке згоріло, так і страхові компанії», - сказав В.ФАРИННИК.

Крім того, вивчатиметься, яким чином техніка зберігалася на складах, як вона туди завозилася тощо.

Також заступник міністра повідомив, що вже є свідок – охоронець «Ельдорадо», який бачив, що на території складів здійснювався ремонт покрівлі, в результаті чого з даху впав «якийсь балон і вибухнув, після чого почалася пожежа». Як зазначив В.ФАРИННИК, «це теж буде перевірятися».

Водночас він запевнив, що слідству з боку МВС буде надана вся необхідна практична і методологічна допомога.

За словами В.ФАРИННИКА, територію оточено міліцією, оскільки важливо, щоб туди ніхто сторонній не потрапив, щоб можна було відновити картину до початку пожежі.

Відповідаючи на запитання, як довго слід чекати висновків про причини виникнення вогню, В.ФАРИННИК сказав: «Я думаю, місяць, не менше, а то може й більше».

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС, сьогодні о 5.40 було ліквідовано пожежу на складах побутової техніки у Святошинському районі Києва, що спалахнула вчора о 18.05.

Вогнем знищено близько 30 тис. кв. м конструкцій стін, перекриття і побутову техніку, що знаходилася в складському корпусі. Підрозділами МНС врятовано складські приміщення та побутову техніку на площі близько 20 тис. кв. м. Жертв і постраждалих немає.

Фото УНІАН