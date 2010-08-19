Екс-ректору Київської академії за педофілію світить 8 років

Прокуратура Києва затвердила обвинувальний висновок та направила до Шевченківського районного суду кримінальну справу за обвинуваченням злочинної групи в скоєнні умисних злочинів проти статевої свободи неповнолітніх, яку організував та очолив колишній ректор Київської державної академії водного транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

Кримінальну справу було порушено за ст.ст. 154, 155, 156 Кримінального кодексу України: примушування до вступу в статевий зв`язок, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх, додали в прокуратурі.

Встановлено, що учасники групи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, організувалися в стійке злочинне об`єднання, склавши при цьому єдиний план з розподілом функцій кожного. Підкорюючись керівникові, вони свідомо виконували всі його вказівки. Впродовж 2006-2009 років з метою задоволення своєї статевої пристрасті залучали нових осіб та орендували квартири в різних районах Києва, йдеться в повідомленні.

Для скоєння злочинів обвинувачені підшуковували дітей, переважно з неповноцінних сімей, матеріально їх зацікавлювали та обіцяли посприяти у вступі до вищих навчальних закладів, зазначили в прокуратурі.

За скоєння даних злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, злочинну групу, учасники якої займались розбещенням неповнолітніх та виготовленням порнографічної продукції, ГУБОЗ викрив у листопаді 2009 року.

Організував та очолив злочинну групу професор, ректор Київської державної академії водного транспорту ім. П.Сагайдачного. Також до складу групи входили троє осіб: 25-річна Тетяна - підбирала неповнолітніх дівчат віком від 12 до 16 років, Віктор - водій ректора, брав участь у розбещені дівчат, та Тіто, уродженець Республіки Гвінея-Бісау, який за гроші вступав у групові статеві зносини з неповнолітніми особами.

Лідера ОЗГ та активну учасницю Тетяну працівники ГУБОЗ затримали в аеропорту «Бориспіль», водія Віктора та гвінейця Тіто - у Києві.