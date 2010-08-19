Заступник Цушка не виключає, що експорт-імпорт в міністерства заберуть

Заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН не виключає переведення зовнішньоторговельного блоку Міністерства економіки в підпорядкування Міністерству закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, В.МУНТІЯН відзначив, що такий варіант серед інших розглядається з метою економізації зовнішньої політики.

«Зараз розробляється концепція. Є різні варіанти, у тому числі і такий», – сказав заступник міністра економіки.

При цьому він відзначив, що і Президент України, і прем`єр-міністр, і міністр закордонних справ раніше заявляли про необхідність збільшення економічної складової у зовнішній політиці України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерела в уряді, найближчим часом в Міністерстві економіки планується провести реорганізацію і перевести зовнішньоторговельний блок у підпорядкування Міністерству закордонних справ. У підпорядкування МЗС планується передати напрями, якими сьогодні в Мінекономіки опікуються заступники міністра Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, Валерій МУНТІЯН і Василь МАРМАЗОВ.

Нагадаємо, торговельно-економічні місії при посольствах України вже переведені з підпорядкування Мінекономіки у підпорядкування МЗС.