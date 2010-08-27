Завтра, 28 серпня, у Тернополі кожен, хто одягне вишиванку, зможе їздити тролейбусами безкоштовно.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення було прийнято з нагоди Дня міста, яке відзначатиметься завтра.

«Зважаючи на позитивні відгуки від впровадження такої інновації минулого року, цього року ми вирішили повторити цей подарунок жителям і гостям Тернополя», - цитує прес-служба міського голову Романа ЗАСТАВНОГО.

Окрім цього, з нагоди святкування Дня міста завтра учні художньої школи розмалюють новопридбані тролейбуси.

«Ми спробували поекспериментувати на одному тролейбусі, і дитячі малюнки виявились доволі яскравими, нестандартними, з цікавими сюжетами. Тому вирішили надати їм можливість розмалювати ще два тролейбуси», - сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Згідно з задумом, діти на тролейбусі зображатимуть свої мрії. Після цього тролейбуси із намальованими дитячими фантазіями та мріями курсуватимуть містом.