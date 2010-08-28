До Нацбанку звернулася Асоціація інвалідів-спинальників

Національний банк України звертається до банків із закликом обладнати свої установи пандусами.

«До Національного банку України звернулася Всеукраїнська громадська організація «Асоціація інвалідів-спинальників України», яка на сьогоднішній день налічує понад 35 тисяч інвалідів-спинальників та інвалідів із порушенням опорно-рухового апарату, з проханням надати допомогу в створенні умов для вільного доступу людей із обмеженими фізичними можливостями до банківських установ», – йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

НБУ просить банки посприяти в створенні сприятливих умов для вільного доступу людей із обмеженими фізичними можливостями до банківських установ, зокрема, обладнати банки пандусами, поручнями тощо, а також вжити заходів для встановлення банкоматів так, щоб вони були доступними людям із особливими потребами.