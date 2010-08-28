НБУ вводить в обіг нові пам'ятні монети (фото)

Національний банк України (НБУ) з 30 серпня, продовжуючи серію «Вищі навчальні заклади України», вводить в обіг пам`ятні монети "125 років Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут", повідомляється на сайті Нацбанку.

Монети «присвячені одному з найавторитетніших технічних університетів, в якому створювалися й розвивалися відомі наукові школи в механіці, фізиці, матеріалознавстві, авіації, ядерній фізиці, танкобудуванні, тракторобудуванні, турбоагрегатів тощо».

Монети випущено зі срібла, номіналом 5 гривень, і нейзильберу – 2 гривні.

На аверсі монет, серед іншого, розміщено один із рельєфів головного корпусу навчального закладу й радіотелескоп.

На реверсі монет зображено будівлі університету, на тлі однієї з яких портрет В.Л.Кирпичова - засновника й першого директора Харківського політехнічного інституту.