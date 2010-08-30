Янукович привіз з Німеччини крадену картину

Президент України Віктор Янукович привіз в Україну картину Караваджо “Поцілунок Іуди”, яка була передана українській делегації під час його офіційного візиту до Німеччини.

Як повідомили в прес-службі Президента, планується відреставрувати картину в Києві кращими фахівцями із залученням іноземних експертів. Після реставрації картина буде повернена до одеського музею, звідки вона була викрадена, але лише після того, як у Музеї буде встановлений належний рівень охорони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Берліні відбулася церемонія передачі українській стороні картини Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Поцілунок Іуди».

Сенатор Берліна разом із генпрокурором ФРН, керівництвом Берлінської картинної галереї та представники німецької федеральної поліції передали міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ полотно, яке під охороною було доставлене на аеродром.

Картину Караваджо «Поцілунок Іуди» або «Взяття Христа під варту» викрали з Одеського музею Західного та Східного мистецтва у серпні 2008 року. 25 червня цього року у місті Берлін працівники карного розшуку МВС України спільно з німецькими колегами затримали членів транснаціональної групи, а викрадену картину вилучили у злочинців.