Тернопіль пропонує Януковичу брати гроші з бездітних чоловіків

Тернопільська міська рада закликала керівництво держави запровадити відрахування з чоловіків, які при набутті 25-річного віку не виховують дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, прийнятому на сесії міськради з ініціативи секретаря ради Тараса БІЛАНА.

У документі сказано, що Тернопільська міська рада глибоко стурбована зменшенням кількості населення України з 52,2 млн. осіб на кінець 1993 року до 45,8 млн. осіб. на липень 2010 року.

«На сьогодні темпи зменшення чисельності населення в Україні одні з найвищих у Європі – 0,8-1,1% на рік. За прогнозами американської дослідницької організації Population Reference Bureau, чисельність населення України у найближчі 40 років скоротиться на 10 млн. чоловік. За даними експертів, у 2050 році чисельність скоротиться до 35,3 млн. чоловік. Причиною такого зниження є невисока народжуваність», – переконані депутати.

Вони закликали керівництво держави прийняти законодавчі акти, що стимулюватимуть збільшення народжуваності.

«Зокрема, пропонуємо ввести обов’язкові відрахування з осіб чоловічої статі, яким виповнилось 25 років і які до цього часу не виховують хоча б однієї дитини, у розмірі не менше 6% від заробітної плати», – йдеться у зверненні.

Спрямувати отримані кошти депутати міської ради пропонують на потреби дитячих будинків, дитячих садочків, шкіл.

Т.БІЛАН пояснив кореспонденту УНІАН, що ініціював звернення у зв’язку з тим, що Україні загрожує виродження нації. «Ніхто зараз про це не говорить, але скоро ми зіткнемося з проблемою невиплати пенсій. Бо пенсіонерів буде багато. Натомість молоді, яка б могла платити пенсійні відрахування, – недостатньо. Наразі ми маємо бомбу сповільненої дії», – сказав Т.БІЛАН.