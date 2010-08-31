Російський економіст лякає Азарова: дефолту вам не уникнути

Відомий російський економіст Михайло ХАЗІН радить уряду України негайно розпочати впровадження заявлених реформ, щоб уникнути дефолту.

Про це експерт, який у середині серпня пророкував Україні швидкий дефолт, заявив в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.

На запитання «Невже ситуація в Україні з боку виглядає настільки плачевною?», М.ХАЗІН відповів: «Я бачив ті коментарі, які публікувалися в ЗМІ. Як завжди вони вирвані з контексту на догоду сенсації. Але насправді, сенсації ніякої немає. Судіть самі: справді, ситуація в Україні дуже складна, причому на складнощі внутрішні, так би мовити, суто українські, накладаються об`єктивні проблеми світової економіки. Країна після діяльності попереднього уряду підійшла до дефолту. Уряд Миколи АЗАРОВА змушений був навіть звернутися до міжнародних організацій провести аудит діяльності Юлії ТИМОШЕНКО. Погодьтеся, такий крок говорить про дуже складне становище. І в своїх коментарях на «Эхо Москвы» я саме звернув увагу на те, що уряду з кожним місяцем все важче звалюватиме провину за економічну ситуацію, що погіршується, на попередників, а це означає, що пора приймати деякі конкретні рішення».

За словами російського економіста, уряд М.АЗАРОВА вже давно мав «пред`явити країні, міжнародному співтовариству програму щодо виходу країни з кризи, проведення глибоких структурних реформ, з модернізації економіки країни. Причому реформ, які виходять з усього комплексу проблем, як внутрішніх, так і зовнішніх».

При цьому М.ХАЗІН негативно відповів на питання «Тобто ви звинувачуєте уряд М.АЗАРОВА в бездіяльності?». Експерт сказав: «Ні. Уряду М.АЗАРОВА вдалося в стислі терміни підготувати Податковий і Бюджетний кодекси, фактично витягти країну з бюджетного колапсу. Проте цього мало! Чому досі суспільству не пред`явлена напрацьована програма модернізації економіки?»

У відповідь на зауваження про те, що віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, який у нас відповідає за реформи, заявив про вісім пріоритетних напрямків економіки, зокрема, про підтримку малого і середнього бізнесу, залучення іноземних інвесторів, створення сприятливого інвестиційного клімату тощо, М.ХАЗІН сказав: «Ну а програму ви бачили? Поки що це чисті гасла, за якими нічого немає. Я саме про це і казав: далі заяв ваші реформатори поки що не йдуть. На гаслах і деклараціях далеко не виїдеш. Наскільки я пам`ятаю, ці напрямки були озвучені ще на початку літа. Вже вересень. Що було зроблено за три місяці?». За словами експерта, «навіть у Росії вже всі знають, що в Україні готуються прийняти Податковий кодекс. Прийняти його готуються вже майже півроку. І ось знову, буквально кілька днів тому Сергій ТІГІПКО заявляє, що проект кодексу буде змінений до невпізнання. Вже який місяць реформи в країні обмежуються лише їх обговоренням на численних ток-шоу. Час уже переходити до їх практичної частини!».

При цьому, зазначив М.ХАЗІН, «часу вже категорично не вистачає, в пісочному годиннику буквально останні піщинки падають на дно. Якщо не провести роботу стосовно розвитку стратегії протягом буквально кількох місяців, то з великою ймовірністю Україна стане однією з перших жертв світової кризи, якій уже ніхто не допомагатиме».

«Тому я вважаю, що якщо реформаторський блок в найстисліші терміни не пред`являть чіткої стратегії щодо виходу країни з кризи, плану модернізації пріоритетних галузей економіки, пошуку місця країни в світовому розподілі праці – дефолту вам не уникнути. Разом з усім комплексом супутніх проблем, зокрема падінням рівня життя населення. І хто тоді буде винен? Про Ю.ТИМОШЕНКО вже ніхто не згадає», - заявив М.ХАЗІН.