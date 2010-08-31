У Києві відкривається Німецька школа

1 вересня о 9.00 голова Подільської райдержадміністрації Євген Романенко та посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганс-Юрґен Гаймзьот візьмуть участь у церемонії відкриття Німецької школи (вул. Новомостицька, 10), повідомляє офіційний сайт Подільської РДА.

"Відкрийте своїй дитині шлях до Європи!" – так звучить гасло Німецької школи, яка орієнтується на європейські освітні ідеали і прагне надати глибоку цілісну загальну освіту. Викладатимуть у школі німецькі й українські вчителі.

Німецькомовні діти знайомитимуться з культурою і мовою України та підтримуватимуть контакти з учнями з України. Для українських школярів в школі розроблена німецько-українська навчальна програма, яка буде узгоджена з відповідними державними установами.

Згідно з цією програмою викладання для українських учнів спільно з німецькими значною мірою здійснюватиметься німецькою мовою. Проте водночас, вона гарантуватиме також україномовну освіту та сумісність між німецькою школою і шкільною системою України.