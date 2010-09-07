Чіп з диктофона Мельниченка затримав передачу до суду справи Пукача

У Генеральній прокуратурі України сподіваються через тиждень-два передати до суду справу за обвинуваченням у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишнього генерала МВС України Олексія ПУКАЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Не від нас залежать терміни закінчення слідства. Ми сподівалися, що в кінці літа справа буде передана до суду, але 26 серпня закінчилася експертиза чіпа із звукозаписуючого пристрою, що надав Микола МЕЛЬНИЧЕНКО, і слідчий має задокументувати ці результати. Тому на тиждень-другий затримується передача справи, але досудове слідство вже закінчено», - зазначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне осінню 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 року у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.