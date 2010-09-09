Пенсійний фонд списав понад 2 млрд. грн. заборгованості Мінвуглепрому

Пенсійний фонд України списав 2,027 млрд. грн. заборгованості за пенсійними відрахуваннями підприємств, які знаходяться в управлінні Міністерства вугільної промисловості, що накопичилася за період 2009 – лютого 2010 рр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінвуглепрому.

При цьому, згідно з повідомленням, на 1 березня 2010 року заборгованість за страховими пенсійними внесками державного вугільного сектору становила 2,981 млрд. грн.

«У зв`язку з несплатою відрахувань до Пенсійного фонду, шахтарям не зараховувався в страховий стаж увесь 2009 рік і перші місяці 2010 року. Урядом і Міністерством вжиті всі заходи для виправлення цієї ситуації і забезпечення соціального захисту шахтарів», – наголошується в повідомленні прес-служби.

При списанні заборгованості, ПФУ зарахував трудовий стаж працівникам державних шахт за період з 2009 року по березень 2010 року.

Крім того, в серпні підприємства Мінвуглепрому переказали на рахунки фондів соціального страхування, зокрема Фонду страхування від нещасних випадків, у рахунок погашення заборгованості, накопиченої в період з липня 2009 року по березень 2010 року, 21 млн. грн. При цьому сума непогашеної заборгованості за цими платежами склала 908,8 млн. грн.

У Мінвуглепромі також зазначають, що станом на сьогоднішній день повністю погашена заборгованість по зарплаті перед працівниками державних шахт, яка на початок березня становила 29,1 млн. грн. При цьому нарахована в липні ц.р. заробітна плата шахтарям виплачена повністю.