Януковичу вже не до інвестицій?

Запланований на сьогодні, 3 квітня, виступ прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на відкритті Міжнародного енергетичного інвестиційного форуму не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили організатори форуму з посиланням на прес-службу уряду.

Замість В.ЯНУКОВИЧА форум відкриє віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в Києві пройде Міжнародний енергетичний інвестиційний форум, організований Міністерством палива та енергетики України і Європейською бізнес-асоціацією.

Під час форуму заплановано обговорити стан енергетичного сектора України і його роль у контексті глобального енергетичного ринку. Крім того, будуть розглянуті питання розвитку інфраструктури нафтогазового сектору і електроенергетики, енергогенеруючих потужностей в Україні, можливість розвідки і видобутку корисних копалин в Україні. Планується також презентація конкретних інвестиційних проектів у сфері енергетики.