У Києві в ДТП загинув один пасажир маршрутки, 12 - постраждали

У Києві в дорожньо-транспортній пригоді загинув один пасажир маршрутки, 12 - постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася вчора о 15.10 у Подільському районі столиці по вул. О.Теліги, 61А. Водій маршрутного автобусу "Богдан" (маршрут № 213) не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з залізобетонним стовпом.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 130 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 8 осіб та 169 - травмовано.