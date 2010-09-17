Учасникам пікету в Рівному запропонували пройти в Управління СБУ

23:43, 17 вересня 2010
Суспільство
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І обіцяли передати заяву до Києва

У Рівному декілька десятків представників партійних організацій, які входять до обласного Комітету національного порятунку, пікетували приміщення Управління СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники висловлювали протест проти затримання у Києві директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО і вилучення у нього матеріалів про УПА та дисидентський рух у Західній Україні в 60-70-ті роки ХХ ст.

Від імені учасників акції координатор обласного Комітету нацпорятунку Роман КОВАЛЬ озвучив заяву, у якій висловлюється думка про те, що Служба безпеки України намагається в такий спосіб «залякати українських науковців, журналістів і позбавити українців права вивчати власну історію через архівні документи, а не через видумки псевдоісториків».

Члени Комітету нацпорятунку також висловили припущення, що «ганебні дії СБУ, очевидно, є елементом кремлівської спецоперації з метою припинення розкриття матеріалів КДБ проти українського народу».

Вони також вимагали покарати тих чиновників СБУ, які перевищили свої повноваження, затримуючи у Києві Р.ЗАБІЛОГО.

До учасників пікету вийшов представник Управління СБУ, який запросив групу активістів пройти з ним у приміщення на зустріч з керівництвом УСБУ. Згодом перший заступник начальника Управління СБУ Валерій МЕЧКАЛО (начальник у цей час перебував у відрядженні) запевнив пікетувальників, що їхню заяву буде обов’язково передано у центральний офіс СБУ.

Після зустрічі з керівництвом УСБУ учасники пікету поклали квіти до пам’ятника "Загиблим за Україну".

В акції взяли участь представники Української народної партії, ВО "Свобода", Народного Руху України, ВО "Батьківщина" та інших парторганізацій, які входять до обласного Комітету нацпорятунку.

 

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